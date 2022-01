Formula E | il calendario completo del Mondiale 2022 | tutte le gare

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sta per iniziare la stagione diE. Due gli E-Prix al debutto, quello di Vancouver in Canada e quello di Seoul in Corea del Sud che nel week end (13-14 agosto) chiuderà il. Il 9 e 10 aprile si fa invece tappa a Roma che raddoppia sul circuito cittadino dell’Eur. Di seguito, ecco ilconle tappe del campionato. Sportface.it vi terrà compagnia da gennaio ad agosto con cronache ed approfondimenti. Venerdì 28 e sabato 29 gennaio E-Prix di Dir?iyya (Arabia Saudita) Sabato 12 febbraio E-Prix di Città del Messico (Messico) Sabato 9 e domenica 10 aprile E-Prix di Roma (Italia) Sabato 30 aprile E-Prix di Monaco (Monaco) Sabato 14 e domenica 15 maggio E-Prix di Berlino (Germania) Sabato 2 luglio E-Prix di Vancouver (Canada) Sabato 16 e domenica 17 luglio E-Prix di New ...

... suo tradizionale slot nel, con validità solo nazionale. Salterebbe la tappa sul ... Inoltre ad agosto ci si troverebbe sin troppo a ridosso del GP diche il 26 - 28 del mese si terrà ...Il team di Woking presenterà al pubblico la MCL36 l'11 febbraio: qui ildegli unveiling .Gli organizzatori del GP di Singapore hanno trovato l'accordo con la Formula 1 per mantenere in calendario la gara in notturna sino al 2028 recuperando così i due anni persi causa COVID.Il Gran Premio di Singapore è da 2008 un appuntamento fisso del calendario del Mondiale di Formula 1, e anche se nel 2020 e nel 2021 non si è disputato per ragioni legate al Covid, il Circus è pronto ...