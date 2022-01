Covid Russia oggi, record di quasi 89mila contagi in 24 ore: 665 i morti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore, la Russia ha sfiorato i 90mila contagi Covid, con un numero record di 88.816 nuovi casi, mentre i morti sono 665. Il dato odierno supera il record di ieri, che si avvicinava a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore, laha sfiorato i 90mila, con un numerodi 88.816 nuovi casi, mentre isono 665. Il dato odierno supera ildi ieri, che si avvicinava a ...

Advertising

zazoomblog : Covid Russia oggi record di quasi 89mila contagi in 24 ore: 665 i morti - #Covid #Russia #record #quasi #89mila - albertopletti : @AdamSmithIT I prezzi di gas, petrolio e carbone sono saliti molto per la ripresa vigorosa dopo lo stop della doman… - Mali28259783 : RT @noitre32: Paesi che hanno eliminato le restrizioni 'Covid': ???? Regno Unito ???? Irlanda ???? Turchia ?? Danimarca ???? Norvegia ???? Svezi… - CauSerafina : RT @noitre32: Paesi che hanno eliminato le restrizioni 'Covid': ???? Regno Unito ???? Irlanda ???? Turchia ?? Danimarca ???? Norvegia ???? Svezi… - EmMicucci : RT @Adnkronos: La #Russia sfiora i 90mila contagi #covid in 24 ore: 665 i morti. -