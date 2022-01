Corsa al Quirinale, Salvini: non proporrò nome di centrosinistra (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Gli altri leader li sento tutti i giorni, porto proposte, abbiano nomi di livello. Non penso che il centrodestra deve dimostrare niente a nessuno, che solo a sinistra hanno persone morali. Non sarò ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Gli altri leader li sento tutti i giorni, porto proposte, abbiano nomi di livello. Non penso che il centrodestra deve dimostrare niente a nessuno, che solo a sinistra hanno persone morali. Non sarò ...

Advertising

AngeloCiocca : Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra… - AngeloCiocca : Ovviamente a #sinistra dicono di no ai nomi del #centrodestra nella corsa al #Quirinale - Primaonline : Tg2000 racconta la corsa al Quirinale attraverso un selfie quotidiano - robymonaldi2 : RT @Capezzone: +++Dizionario Italiano/Pd per seguire la corsa al Quirinale+++ -Dicesi “candidato condiviso” un esponente del Pd, o un giuri… - tigrelt : RT @Capezzone: +++Dizionario Italiano/Pd per seguire la corsa al Quirinale+++ -Dicesi “candidato condiviso” un esponente del Pd, o un giuri… -