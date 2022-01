Coronavirus, oggi nel Lazio calano casi e ricoveri, 28 i morti. D’Amato: ‘La variante Omicron è prevalente’ (Di giovedì 27 gennaio 2022) Buone notizie, sicuramente più incoraggianti rispetto ai giorni scorsi, nel Lazio. Sì, perché i casi sono in calo (nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.467 nuovi contagi), così come sembrerebbero essere in diminuzione i ricoveri e le terapie intensive. 28, però, sono i cittadini morti, quelli che nelle ultime ore non ce l’hanno fatta a vincere la battaglia più dura. Coronavirus, nel Lazio la variante Omicron è prevalente Nel Lazio, come fa sapere l’assessore D’Amato, è ormai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati. “Questo è il dato che emerge dall’analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani. I dati preliminari condotti dal SERESMI-Spallanzani (Servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Buone notizie, sicuramente più incoraggianti rispetto ai giorni scorsi, nel. Sì, perché isono in calo (nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.467 nuovi contagi), così come sembrerebbero essere in diminuzione ie le terapie intensive. 28, però, sono i cittadini, quelli che nelle ultime ore non ce l’hanno fatta a vincere la battaglia più dura., nellaè prevalente Nel, come fa sapere l’assessore, è ormai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati. “Questo è il dato che emerge dall’analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani. I dati preliminari condotti dal SERESMI-Spallanzani (Servizio ...

