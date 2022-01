Coronavirus oggi. Ema autorizza l’antivirale Paxlovid di Pfizer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Moderna ha iniziato la sperimentazione clinica del booster specifico contro la variante Omicron: la fase 2 dello studio prevede la somministrazione del vaccino ai pazienti. Per Federdistribuzione le aziende tenute al controllo del green pass all'ingresso iniziano a fare i conti con le difficoltà organizzative che rischiano di comportare un aumento di costi che graveranno ulteriormente sui loro bilanci Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 27 gennaio 2022) Moderna ha iniziato la sperimentazione clinica del booster specifico contro la variante Omicron: la fase 2 dello studio prevede la somministrazione del vaccino ai pazienti. Per Federdistribuzione le aziende tenute al controllo del green pass all'ingresso iniziano a fare i conti con le difficoltà organizzative che rischiano di comportare un aumento di costi che graveranno ulteriormente sui loro bilanci

Advertising

afrodite1969 : RT @veneziana4: #coronavirus togliete il green pass oggi, sarebbe una splendida giornata per farlo. Del resto ormai i rapporti con tanta ge… - StampaTorino : Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: 11 mila nuovi casi, tasso di positività al 14,2% - freedom_474 : RT @veneziana4: #coronavirus togliete il green pass oggi, sarebbe una splendida giornata per farlo. Del resto ormai i rapporti con tanta ge… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: via libera dell’Ema alla pillola anti Coronavirus di Pfizer. Mappa Ecdc, mai così tanti… - veneziana4 : #coronavirus togliete il green pass oggi, sarebbe una splendida giornata per farlo. Del resto ormai i rapporti con… -