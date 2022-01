Australian Open 2022: Barty domina Keys in due set e vola in finale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ashleigh Barty vola in finale agli Australian Open 2022. L’Australiana ha dominato il match contro Madison Keys, chiuso in un ora e quattro minuti sul 6-1 6-3, conquistando il pass per l’ultimo atto nel quale sfiderà la vincente tra Collins e Swiatek. Solo quattro game concessi all’americana, che può comunque tornare a casa soddisfatta per il percorso fatto nel torneo. TABELLONE MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Subito grande partenza della Barty che conquista un break in apertura ai vantaggi dopo tre palle game sprecate dall’americana. La numero uno al mondo allunga sul 2-0 e Keys si sblocca con un bel turno di battuta tenuto a 15, ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ashleighinagli. L’a hato il match contro Madison, chiuso in un ora e quattro minuti sul 6-1 6-3, conquistando il pass per l’ultimo atto nel quale sfiderà la vincente tra Collins e Swiatek. Solo quattro game concessi all’americana, che può comunque tornare a casa soddisfatta per il percorso fatto nel torneo. TABELLONE MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Subito grande partenza dellache conquista un break in apertura ai vantaggi dopo tre palle game sprecate dall’americana. La numero uno al mondo allunga sul 2-0 esi sblocca con un bel turno di battuta tenuto a 15, ...

