Anche la Catalogna elimina il green pass: "Poco efficace" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale della Catalogna è già stata pubblicata la decisione precisa: a partire da domani addio green pass. Ricordiamo inoltre che il certificato verde non è obbligatorio in Spagna a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale dellaè già stata pubblicata la decisione precisa: a partire da domani addio. Ricordiamo inoltre che il certificato verde non è obbligatorio in Spagna a ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Catalogna Anche la Catalogna elimina il green pass: "Poco efficace" Roma, 27 gen " Basta green pass, anche in Catalogna . La regione nord - est della Spagna revoca ufficialmente l'obbligo del certificato verde " introdotto lo scorso novembre - per entrare in ristoranti, bar e palestre. Motivo? Le ...

La Catalogna vuole riabilitare le donne accusate di stregoneria Il Post Catalogna: tolto obbligo Green Pass per ristoranti o palestre. Soppresso l'obbligo di presentare un Green Pass valido per poter accedere a ristoranti e caffè , sale concerti e palestre da parte delle autorità della regione spagnola della Catalogna. Il Green Pass ...

Catalogna, tolto Green Pass per ristoranti e palestre Eliminato anche il limite di 10 persone per riunioni sociali, mentre rimangono chiusi, per il momento, i locali notturni. Il Green Pass non è obbligatorio in Spagna su scala nazionale. Tuttavia, in di ...

