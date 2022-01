Alpine A110S - Un peso piuma da tenersi stretto (e guidare forte)

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Qualche mese fa ho avuto il privilegio di un lungo colloquio con Gordon Murray, che di macchine ne capisce. Com'è ovvio che sia siamo finiti a parlare del concetto di sportività, materia che l'ingegnere sudafricano padroneggia con una certa proprietà. A un certo punto, gli ho domandato per soddisfare una curiosità da appassionato quale auto guidi. Mi aspettavo qualcosa di spettacolare e sfarzesco, da uno che sta lanciando un'hypercar V12 come la T.50. Mi ha risposto che la sua macchina di tutti i giorni è l'A110, "perchéveloce mi piace ancora. E non è questione di sole prestazioni o di soli cavalli, sennò dovremmo ritenere che le berline elettriche o le Suv da 2.500 chili che fanno lo zerocento in tre secondi sono macchine sportive. L'istanza dirimente, quella da cui tutto parte, è la leggerezza: è il rapporto ...