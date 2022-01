Vlahovic – «Commisso non può più spendere l’immagine del benefattore cui Firenze dev’essere grata» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il passaggio di Vlahovic alla Juventus ha smascherato Rocco Commisso. Ne abbiamo scritto noi ieri, oggi ne ha scritto anche il Corriere fiorentino. Con la cessione di Vlahovic alla Juventus, diventa difficile per Rocco Commisso continuare a spendere l’immagine del presidente benefattore a cui tutta Firenze dovrebbe essere grata, né quella del magnate arrivato in Italia perché innamorato del calcio romantico per cui «i soldi non sono un problema» quando c’è da affermare un principio. Il volto di questa Fiorentina, dopo due anni e mezzo di gestione italo-americana, è ben più cinico, né più né meno di quello di molti altri club che hanno cambiato proprietà nell’ultimo decennio e che negli ultimi mesi sono stati al centro delle invettive ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il passaggio dialla Juventus ha smascherato Rocco. Ne abbiamo scritto noi ieri, oggi ne ha scritto anche il Corriere fiorentino. Con la cessione dialla Juventus, diventa difficile per Roccocontinuare adel presidentea cui tuttadovrebbe essere, né quella del magnate arrivato in Italia perché innamorato del calcio romantico per cui «i soldi non sono un problema» quando c’è da affermare un principio. Il volto di questa Fiorentina, dopo due anni e mezzo di gestione italo-americana, è ben più cinico, né più né meno di quello di molti altri club che hanno cambiato proprietà nell’ultimo decennio e che negli ultimi mesi sono stati al centro delle invettive ...

