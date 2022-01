Variante Omicron “è all’89%, domina nel mondo: rischio resta molto alto” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ ormai “predominio Omicron su scala globale”. A sancirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che nel suo bollettino settimanale fa il punto anche sulle varianti covid, sulla loro distribuzione, sui eventuali aggiornamenti scientifici e sulle valutazioni degli esperti. E avverte: “Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, il rischio complessivo relativo alla Variante Omicron rimane molto elevato”. La situazione epidemiologica di Sars-CoV-2 nel mondo vede l’inesorabile e “continuo calo della prevalenza della Variante Delta, e una circolazione di livello molto basso di Alfa, Beta e Gamma”, si legge nel report aggiornato a questa settimana. Tra le 372.680 sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid con campioni raccolti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ ormai “predominiosu scala globale”. A sancirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che nel suo bollettino settimanale fa il punto anche sulle varianti covid, sulla loro distribuzione, sui eventuali aggiornamenti scientifici e sulle valutazioni degli esperti. E avverte: “Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, ilcomplessivo relativo allarimaneelevato”. La situazione epidemiologica di Sars-CoV-2 nelvede l’inesorabile e “continuo calo della prevalenza dellaDelta, e una circolazione di livellobasso di Alfa, Beta e Gamma”, si legge nel report aggiornato a questa settimana. Tra le 372.680 sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid con campioni raccolti ...

