Tre arresti nel foggiano: sequestri di armi, droga e denaro Forze dell'ordine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato hanno condotto – in contemporanea – un articolato servizio interForze ad "Alto Impatto" nelle aree più "a rischio" dei Comuni di Monte Sant'Angelo e San Severo alla ricerca di armi, droga ed eventuali catturandi. Coinvolti anche i Reparti speciali delle due Forze di Polizia (Reparto Prevenzione Crimine, Carabinieri "Cacciatori di Puglia", 11° Rgt Carabinieri "Puglia", 14° Btg Carabinieri "Calabria", 10° Rgt Carabinieri "Campania", Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, Elicotteristi Reparto Volo di Bari, Cinofili dell'UPGSP di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno). Si è trattato di un'immediata risposta – in termini di ripristino della legalità e di controllo del territorio da ...

