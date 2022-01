Tennis: Australian Open, Medvedev batte al 5° set Auger-Aliassime ed è in semifinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Sarà Daniil Medvedev l'avversario di Stefanos Tsitsipas nella semifinale della parte bassa del tabellone degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera in rimonta e dopo aver salvato un match-point nel 4° set il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-7 (4-7), 3-6, 7-6 (7-2), 7-5, 6-4 dopo 4 ore e 41 minuti di gioco. La semifinale nella parte alta del tabellone vederà affrontarsi l'azzurro Matteo Berrettini e lo spagnolo Rafael Nadal. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Sarà Daniill'avversario di Stefanos Tsitsipas nelladella parte bassa del tabellone degli, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera in rimonta e dopo aver salvato un match-point nel 4° set il canadese Felix, numero 9 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-7 (4-7), 3-6, 7-6 (7-2), 7-5, 6-4 dopo 4 ore e 41 minuti di gioco. Lanella parte alta del tabellone vederà affrontarsi l'azzurro Matteo Berrettini e lo spagnolo Rafael Nadal.

