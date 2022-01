Sporting Lisbona | rischio esclusione dalla Champions per un debito con la Sampdoria

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lopotrebbe non partecipare alla prossima edizione dellaLeague, come filtrato recentemente dopo la constatazione di una possibileda parte dell’Uefa. Dopo aver ceduto Bruno Fernandes al Manchester United, infatti, il club lusitano non ha reso una percentuale sulla vendita alla; i liguri ne avevano diritto considerando gli accordi precedenti riguardo la proprietà del cartellino del trequartista portoghese. I vertici dellohanno esternato serenità in merito alla vicenda, non dicendosi preoccupati riguardo a essa per le colonne dei giornali del Portogallo; non è chiaro se il club lusitano possa effettivamente saldare ilcon i blucerchiati con modalità tardiva, seppur sembri in ...