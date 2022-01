Sampdoria | ufficiale il passaggio di Chabot al Colonia | il comunicato

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laha ufficializzato la cessione in prestito dial: ilemesso dalla società blucerchiata Laha ufficializzato la cessione in prestito di Julianal. Ecco la nota diramata dalla società blucerchiata.– «L’U.C.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto al 1. F.C. Köln i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian» L'articolo proviene da Calcio News 24.

1 Laha ufficializzato la cessione al Colonia del difensore Julian Chabot . Questa la nota del club: 'L'U. C.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto al 1. F. C. Köln i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Chabot'....Cagliari - Roma e Lecce -. Il primo si potrà seguire in diretta tv e streaming su SportItalia canale 60 DTT e il secondo sul 61 DTT, per entrambi disponibile anche l'App e il sitoASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Sampdoria ha ufficializzato la cessione in prestito di Chabot al Colonia: la nota della società blucerchiata La Sampdoria ha ufficializzato la cessio ...L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto al 1. F.C. Köln i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Chabot. C ...