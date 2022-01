Roma, si arrampica sulla grondaia e precipita dal terzo piano: 41enne voleva far pace con la compagna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è arrampicato sulla grondaia ed è precipitato dal terzo piano. Quando i vicini di casa hanno visto un uomo sulla grondaia del palazzo, hanno subito pensato che si trattasse di un ladro acrobata. In ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si ètoed èto dal. Quando i vicini di casa hanno visto un uomodel palazzo, hanno subito pensato che si trattasse di un ladro acrobata. In ...

