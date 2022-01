Quirinale, quando la politica resta una prerogativa degli uomini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra continui battibecchi e colloqui inconcludenti, le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica si stanno rivelando più difficoltose del previsto. Come c’era da aspettarsi, per le prime due votazioni la fumata è stata nera e con ogni probabilità lo sarà anche per la terza. Non che sia una novità, ma tra le varie forze politiche non si riesce a trovare un punto di incontro. Pertanto, una risoluzione per il Quirinale sembra essere tutto fuorché vicina. Quel che è certo, però, è che dalle svariate e più impensabili proposte, avanzate sia dal centrodestra che dal centrosinistra, agli improbabili nomi scrutinati nei giorni scorsi, la componente femminile risulta decisamente minore (per non dire assente) rispetto a quella maschile. Alfonso Signorini, Amadeus & Co. al Quirinale: la politica è forse un reality ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra continui battibecchi e colloqui inconcludenti, le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica si stanno rivelando più difficoltose del previsto. Come c’era da aspettarsi, per le prime due votazioni la fumata è stata nera e con ogni probabilità lo sarà anche per la terza. Non che sia una novità, ma tra le varie forze politiche non si riesce a trovare un punto di incontro. Pertanto, una risoluzione per ilsembra essere tutto fuorché vicina. Quel che è certo, però, è che dalle svariate e più impensabili proposte, avanzate sia dal centrodestra che dal centrosinistra, agli improbabili nomi scrutinati nei giorni scorsi, la componente femminile risulta decisamente minore (per non dire assente) rispetto a quella maschile. Alfonso Signorini, Amadeus & Co. al: laè forse un reality ...

