Quirinale 2022, Letta conferma: “No a candidatura di parte che spacca maggioranza” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Enrico Letta ha confermato che il Pd è contrario a una candidatura di parte che spacchi la maggioranza per quanto riguarda la corsa al Quirinale. E che farà il possibile per bloccarla. A specificarlo fonti del Nazareno a proposito dell’incontro del segretario del Pd con Matteo Renzi. Un “lungo incontro”, “un colloquio per concordare i prossimi passi”, si apprende ancora da fonti del Nazareno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Enricohato che il Pd è contrario a unadiche spacchi laper quanto riguarda la corsa al. E che farà il possibile per bloccarla. A specificarlo fonti del Nazareno a proposito dell’incontro del segretario del Pd con Matteo Renzi. Un “lungo incontro”, “un colloquio per concordare i prossimi passi”, si apprende ancora da fonti del Nazareno. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Conte: “Draghi? Abbiamo affidato al timoniere una nave ancora in difficoltà, non ci sono le condizi… - T7TorreSette : #Quirinale2022, a vuoto anche il terzo scrutinio. #Mattarella il più votato ?? - il_cappellini : FdI vira su Crosetto, centrodestra spaccato sul Quirinale: i sospetti di Meloni che teme il doppio gioco di Salvini… -