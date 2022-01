Quirinale 2022, Conte: “Casellati prova di forza del centrodestra? È la seconda carica dello Stato, non avrebbe senso strumentalizzarla” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Casellati una prova di forza del centrodestra? È la seconda carica dello Stato come può essere strumentalizzata come prova di forza?”. Così Giuseppe Conte parlando con i cronisti. “Ragionare su una sua candidatura? Con Letta ci sentiamo continuamente – sottolinea – L’ho dichiarato anche prima che intervenisse Letta e l’ho detto anche io. Se viene proposta vuol dire individuare attraverso un metodo una candidatura condivisa, se invece viene preannunciata una candidatura, per quanto sia un profilo istituzionale, come candidatura sulla quale il centrodestra vuole fare un’esibizione muscolare, è un cortocircuito”. “Conclave? L’importante è lavorare e coltivare lo spirito di questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “unadidel? È lacome può essere strumentalizzata comedi?”. Così Giuseppeparlando con i cronisti. “Ragionare su una sua candidatura? Con Letta ci sentiamo continuamente – sottolinea – L’ho dichiarato anche prima che intervenisse Letta e l’ho detto anche io. Se viene proposta vuol dire individuare attraverso un metodo una candidatura condivisa, se invece viene preannunciata una candidatura, per quanto sia un profilo istituzionale, come candidatura sulla quale ilvuole fare un’esibizione muscolare, è un cortocircuito”. “Conclave? L’importante è lavorare e coltivare lo spirito di questo ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Conte: “Draghi? Abbiamo affidato al timoniere una nave ancora in difficoltà, non ci sono le condizi… - XMERIDIO78 : RT @francotaratufo2: Qui 3 scalzacani si divertono a commentare una notizia inventata e su questa ricamano tutte le loro falsità. #Quirinal… - bertolire : RT @claudiocerasa: Quirinale, Salvini a casa di Sabino Cassese: 'Ho un coniglio nel cilindro' -