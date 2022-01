Pfas | la commissione ecomafie lancia l’allarme sulle sostanze inquinanti

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Iperfluoralchiliche sonoestremamente pericolosi e associati a diverse patologie con in più riscontrate capacità di interferire sul sistema endocrino. Ma i limiti dell’inquinamento dasono ancora troppo alti e non uguali in tutto il Paese, denuncia laParlamentareÈ stata di recente presentata una nuova relazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Lombardi, in una lunga nota, ha sottolineato come laparlamentare d'inchiesta Ecoreati ed Ecomafie , attualmente si è concentrata esclusivamente agli effetti inquinanti deinel ...... considerate le evidenze - alle istituzioni quali ARPA, ASL e Regione, perché un secolo di morti e veleno possono bastare!' La relazione dellaParlamentare: Proposta di relazione17 ...Sui Pfas occorre che lo Stato si muova in modo univoco stabilendo limiti, questa la denuncia della Commissione sulle Ecomafie.Via all’esame per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale. Nuova relazione di Arpa: “Danni anche in atmosfera” ...