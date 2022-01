Papa Francesco, sono minuti di grande apprensione per i fedeli: “Problemi di salute”. Il triste annuncio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Papa Francesco, al termine dell'Udienza Generale di questa mattina, mercoledì 26 gennaio, nell'Aula Paolo VI, ricevendo l'applauso dei presenti ha spiegato: "Oggi non potrò andare tra voi per salutarvi perché ho un problema nella gamba destra, mi si è infiammato il legame del ginocchio ma scenderò e vi saluterò lì. E voi passate per salutare. Una cosa passeggera”. Senza perdere il suo buon umore, nonostante il dolore alla gamba, ha poi scherzato: “Dicono che questo avviene solo ai vecchi, non so perché è arrivato a me". Con queste parole Bergoglio ha quindi tenuto a tranquillizzare i tanti fedeli che lo avevano visto camminare a fatica. Il ricordo alle vittime dell'Olocausto Poco prima, il Papa aveva ricordato che domani si celebra la Giornata internazionale della memoria delle vittime ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022), al termine dell'Udienza Generale di questa mattina, mercoledì 26 gennaio, nell'Aula Paolo VI, ricevendo l'applauso dei presenti ha spiegato: "Oggi non potrò andare tra voi per salutarvi perché ho un problema nella gamba destra, mi si è infiammato il legame del ginocchio ma scenderò e virò lì. E voi passate per salutare. Una cosa passeggera”. Senza perdere il suo buon umore, nonostante il dolore alla gamba, ha poi scherzato: “Dicono che questo avviene solo ai vecchi, non so perché è arrivato a me". Con queste parole Bergoglio ha quindi tenuto a tranquillizzare i tantiche lo avevano visto camminare a fatica. Il ricordo alle vittime dell'Olocausto Poco prima, ilaveva ricordato che domani si celebra la Giornata internazionale della memoria delle vittime ...

