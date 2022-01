Microsoft: utili trimestre +21%, spinti dal cloud - computing (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La crescita della domanda di servizi di cloud - computing ha spinto i profitti trimestrali di Microsoft del 21% a 18,8 miliardi di dollari, battendo le stime degli analisti. Il colosso Usa nel periodo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La crescita della domanda di servizi diha spinto i profitti trimestrali didel 21% a 18,8 miliardi di dollari, battendo le stime degli analisti. Il colosso Usa nel periodo ...

Advertising

StartComNews : Microsoft, il cloud fa volare i conti: utili e ricavi a +20% - fisco24_info : Microsoft con il cloud batte ancora le attese e rintuzza timori di frenata: Utili +21% e fatturato +20%, con il clo… - Mindsetefinanza : Ottimi risultati per #Microsoft riguardo gli utili, che superano le aspettative! #finanza #Economia #eps #utili… - xtbit : Calendario economico: •Gli indici europei aprono leggermente in rialzo •Indice IFO della Germania e indice del Con… - DaniloStancato : RT @AgicInnovation: Riconoscere oggetti in maniera rapida e recuperarne le informazioni in #realtàaumentata. Il Laboratorio di #AI ha svilu… -