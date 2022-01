Lo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX colpirà la Luna a marzo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si trova nello spazio dal 2015 e con molta probabilità colpirà la Luna il 4 marzo dopo averne già sorvolato la superficie il 5 gennaio... Leggi su dday (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si trova nello spazio dal 2015 e con molta probabilitàlail 4dopo averne già sorvolato la superficie il 5 gennaio...

