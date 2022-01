Licata: uccide fratello, cognata e nipoti di 11 e 15 anni. Poi si spara in strada (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una strage questa mattina in una palazzina di via Riesi, a Licata , in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite familiare per l'eredità , un uomo di 48 anni, Angelo Tardino, ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una strage questa mattina in una palazzina di via Riesi, a, in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite familiare per l'eredità , un uomo di 48, Angelo Tardino, ha ...

Advertising

qnazionale : Licata: uccide fratello, cognata e nipoti di 11 e 15 anni. Poi si suicida in strada - FabAlbanese : #Licata , omicidio durante una lite di famiglia: uccide 4 persone e si spara - ?@LaStampa? - zazoomblog : Licata lite per leredità: uccide quattro familiari poi tenta il suicidio è gravissimo. Tra le vittime i due nipoti… - eccapecca : #Licata, uccide 4 familiari e poi si spara in strada. Tra le vittime due ragazzi di 11 e 15 anni. Violenza, abusi..… - tempoweb : Orrore a #Licata Uccide fratello, cognata e due nipoti per l'eredità Poi si suicida -