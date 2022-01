Lazio | Muriqi va al Maiorca | domani le visite in Spagna

Advertising

marcoconterio : ?? ?? Vedat Muriqi a un passo dall'addio alla #Lazio. Intesa vicina per il prestito (300mila euro) con diritto di ris… - NickCecca : Lazio, Muriqi a un passo dal Maiorca. Formula prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro - Max_883 : RT @marcoconterio: ???? Vedat Muriqi a un passo dall'addio dalla #Lazio destinazione #Mallorca. Tra i nomi caldi c'è Aleksej Miranchuk dell'#… - CMondavio : RT @marcoconterio: ???? Vedat Muriqi a un passo dall'addio dalla #Lazio destinazione #Mallorca. Tra i nomi caldi c'è Aleksej Miranchuk dell'#… - TeofiloSteven : RT @marcoconterio: ???? Vedat Muriqi a un passo dall'addio dalla #Lazio destinazione #Mallorca. Tra i nomi caldi c'è Aleksej Miranchuk dell'#… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Muriqi

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma in Spagna ne sono sicuri: Maiorca e lahanno trovato un accordo sulla base di 300 - 500 mila euro adesso e un diritto di riscatto ... ArrivederciCommenta per primo Lasta per chiudere la cessione al Maiorca di. Il ds Tare lo ha confermato ai media spagnoli.Manca solo l'annuncio ufficiale, ma in Spagna ne sono sicuri: Maiorca e la Lazio hanno trovato un accordo sulla base di 300-500 mila euro adesso e un diritto di riscatto fissato a ...AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Arrivano autorevoli conferme dalla Spagna sulla buona riuscita dell'affare. Secondo quanto riportato da AS, Muriqi giungerà a Palma già domani per ...