La mamma di Gianmaria Antinolfi: “da Belen voleva un figlio”, poi la stoccata a Soleil (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La mamma di Gianmaria Antinolfi è stata intervistata per il Corriere della Sera ed ha parlato di Belen Rodriguez (ex fiamma del figlio) e Soleil Sorge, ex fidanzata dell’imprenditore attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip. La mamma di Gianmaria Antinolfi parla di Belen e punge Soleil A conferma della voglia di famiglia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladiè stata intervistata per il Corriere della Sera ed ha parlato diRodriguez (ex fiamma del) eSorge, ex fidanzata dell’imprenditore attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Ladiparla die pungeA conferma della voglia di famiglia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : La mamma di Gianmaria Antinolfi: “da Belen voleva un figlio”, poi la stoccata a Soleil - alessiaschiaff1 : Letteralmente TUTTI hanno fatto la battuta a Manila sui piatti: Alex, Davide, Barù, Gianmaria, Sophie, Katia, Jess… - Alessia35666111 : RT @Simba_46_: Gianmaria ha appena detto a Sophie che abbandonerà.. C è un intervista della mamma che conferma che lascerà la casa.. È gius… - Simba_46_ : Gianmaria ha appena detto a Sophie che abbandonerà.. C è un intervista della mamma che conferma che lascerà la casa… - Denisneziri1 : @aldorossini01 Va a leggere intervista di mamma di gianmaria che ha dato oggi , vuoi non credete , gianmaria ogni g… -