Il Grande Fratello Vip cambia programmazione: ecco i dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 sta avendo un ottimo successo di ascolti. La puntata di questo lunedì è stata la più ascoltata di tutta l'edizione con 3,7 milioni di telespettatori e il 23,6% di share. Per questo Mediaset non ha alcun problema a spostare la programmazione dove meglio conviene alla rete. A partire da Febbraio il palinsesto cambierà. Il doppio appuntamento si terrà il Lunedì e il Giovedì, non più di Venerdì. Al posto del reality Mediaset farà esordire Venerdì 11 Febbraio la fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrata e Francesco Arca. Con chi dovrà confrontarsi il Grande Fratello Vip 6? Questo spostamento porterà il reality di Canale 5 a scontrarsi con la fiction Doc – Nelle tue mani di Rai 1, che vede protagonista l'ex gieffino Luca Argentero. La gara di ascolti potrà essere più ...

