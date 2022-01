IL CORAGGIO DI VIVERE (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “ …. Ricordare la “ Shoah “ !Oggi occorre dargli un significatoche rimanga impresso nella – memoria -.Altrimenti sarà una data importanteda celebrare con la solita ipocrisia propriadell’umano. Come lo è “ l’evento Shoahforse fin troppo umano. Dal quale sempre si deve ripartire; affinché si indaghi sulleindividuali e collettive radici del razzismo,della xenofobia, dell’antisemitismo. “ Vincenzo Calafiore Se questo è un uomoVoi che vivete sicurinelle vostre tiepide case,Voi che trovate tornando a serail cibo caldo e visi amici:Considerate se questo è un uomoChe lavora nel fangoChe non conosce paceChe lotta per un tozzo di paneChe muore per un sì o per un no.Considerate se questa è una donnaSenza capelli e senza nomeSenza più forza di ricordareVuoti gli occhi e freddo il grembo Come una rana ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “ …. Ricordare la “ Shoah “ !Oggi occorre dargli un significatoche rimanga impresso nella – memoria -.Altrimenti sarà una data importanteda celebrare con la solita ipocrisia propriadell’umano. Come lo è “ l’evento Shoahforse fin troppo umano. Dal quale sempre si deve ripartire; affinché si indaghi sulleindividuali e collettive radici del razzismo,della xenofobia, dell’antisemitismo. “ Vincenzo Calafiore Se questo è un uomoVoi che vivete sicurinelle vostre tiepide case,Voi che trovate tornando a serail cibo caldo e visi amici:Considerate se questo è un uomoChe lavora nel fangoChe non conosce paceChe lotta per un tozzo di paneChe muore per un sì o per un no.Considerate se questa è una donnaSenza capelli e senza nomeSenza più forza di ricordareVuoti gli occhi e freddo il grembo Come una rana ...

