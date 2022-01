Golf, Francesco Molinari: “A Parigi 2024 ci penso già ora. Auguri a Sofia Goggia, non ci voleva, ma supererà anche questa” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alla vigilia del Farmers Insurance Open, che segue un’inusuale scaletta temporale mercoledì-sabato, Francesco Molinari racconta all’ANSA parecchie sensazioni, comprese quelle di un sesto posto molto importante al The American Express. Questo risultato, va ricordato, lo ha riportato nei primi 200 del mondo dopo un lungo periodo di difficoltà solo occasionalmente intervallate da risultati che rispecchiano il suo valore. Così il torinese all’agenzia in merito all’esito in California: “Il risultato della scorsa settimana è stato certamente positivo. Sono arrivato lì con poche aspettative, ma con buone sensazioni dopo un periodo di lavoro all’insegna della qualità e dei cambiamenti“. Tra questi, è importante sottolineare l’ingresso, nel settore della metodologia di allenamento, del Prof. Sandro Donati, per il quale non c’è bisogno di alcuna presentazione: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alla vigilia del Farmers Insurance Open, che segue un’inusuale scaletta temporale mercoledì-sabato,racconta all’ANSA parecchie sensazioni, comprese quelle di un sesto posto molto importante al The American Express. Questo risultato, va ricordato, lo ha riportato nei primi 200 del mondo dopo un lungo periodo di difficoltà solo occasionalmente intervallate da risultati che rispecchiano il suo valore. Così il torinese all’agenzia in merito all’esito in California: “Il risultato della scorsa settimana è stato certamente positivo. Sono arrivato lì con poche aspettative, ma con buone sensazioni dopo un periodo di lavoro all’insegna della qualità e dei cambiamenti“. Tra questi, è importante sottolineare l’ingresso, nel settore della metodologia di allenamento, del Prof. Sandro Donati, per il quale non c’è bisogno di alcuna presentazione: ...

