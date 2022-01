Furto presso un macellaio di Bonea: domiciliari ai due fratelli Falzarano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto a carico di Luigi e Antonio Falzarano, rispettivamente di anni 43 Luigi e di anni 31 Antonio, di Airola, difesi dagli Avvocati Vittorio Fucci jr e Anna Corraro. Come si ricorderà, i due Falzarano erano stati tratti in arresto, la scorsa sera, dai Carabinieri di Arpaia perché colti nella presunta flagranza di un Furto e un tentativo di Furto aggravato di cavi di rame, sterilizzatori, monitor di personal computer e del sistema di videosorveglianza, ganci di acciaio, transpallet elettrico e di pistole per la macellazione all’interno dell’ex mattatoio di Bonea. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa Monaco, ha confermato il beneficio della misura degli arresti domiciliari ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto a carico di Luigi e Antonio, rispettivamente di anni 43 Luigi e di anni 31 Antonio, di Airola, difesi dagli Avvocati Vittorio Fucci jr e Anna Corraro. Come si ricorderà, i dueerano stati tratti in arresto, la scorsa sera, dai Carabinieri di Arpaia perché colti nella presunta flagranza di une un tentativo diaggravato di cavi di rame, sterilizzatori, monitor di personal computer e del sistema di videosorveglianza, ganci di acciaio, transpallet elettrico e di pistole per la macellazione all’interno dell’ex mattatoio di. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa Monaco, ha confermato il beneficio della misura degli arrestiai ...

Advertising

anteprima24 : ** Furto presso un macellaio di Bonea: domiciliari ai due fratelli Falzarano ** - espressione24 : PESCARA - Ieri sera gli agenti della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, sono interve… - ScrivoLibero : Nella giornata di ieri intorno alle ore 19.00, in Agrigento, personale del locale UPGSP interveniva presso il Centr… - cronachelucane : CANCELLARA: AUTO CON 400KG DI CAVI IN RAME - Il furto in un vicino campo di fotovoltaico; La Fiat Grande Punto, pur… - CAGLIARILIVEAPP : Quartu Sant'Elena. Arrestati due Algerini per furto presso il Supermercato del Carrefour. -