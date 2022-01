Due napoletani in Canadà: Criscito segue Insigne, a luglio va al Toronto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Due napoletani in Canadà. Potrebbe essere il tema di una barzelletta e invece è il destino di Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito. Dopo il capitano del Napoli, infatti, anche il capitano del Genoa, nato a Cercola, si è accordato con la società di Manning. Tenterà l’impresa salvezza con Blessin e poi saluterà il club del Grifone, a cui è legato da tantissimi anni, per trasferirsi al Toronto. L’accordo, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, è stato raggiunto nelle scorse ore. Ed è il risultato di un corteggiamento partito settimane fa. Accordo anticipato il 31 dicembre. Anche #Criscito con #Insigne da luglio a #Toronto https://t.co/Et6CGM53A9 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 26, 2022 La famiglia Insigne, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Duein. Potrebbe essere il tema di una barzelletta e invece è il destino di Lorenzoe Mimmo. Dopo il capitano del Napoli, infatti, anche il capitano del Genoa, nato a Cercola, si è accordato con la società di Manning. Tenterà l’impresa salvezza con Blessin e poi saluterà il club del Grifone, a cui è legato da tantissimi anni, per trasferirsi al. L’accordo, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, è stato raggiunto nelle scorse ore. Ed è il risultato di un corteggiamento partito settimane fa. Accordo anticipato il 31 dicembre. Anche #con #daa #https://t.co/Et6CGM53A9 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 26, 2022 La famiglia, ...

