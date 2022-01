Covid: Austria revoca il lockdown per i non vaccinati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati in vigore da alcune settimane. Lo comunica in una breve nota il cancelliere Karl Nehammer. "La priorità assoluta è di limitare il più possibile le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ilper i nonin vigore da alcune settimane. Lo comunica in una breve nota il cancelliere Karl Nehammer. "La priorità assoluta è di limitare il più possibile le ...

