Conte sul Quirinale: “Centrodestra eviti esibizioni muscolari” e apre a Casellati, ma il Movimento 5 Stelle è diviso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giuseppe Conte si ferma a parlare con i giornalisti assiepati fuori da Montecitorio mentre si dirige all’assemblea dei grandi elettori pentastellati per l’elezione del presidente della Repubblica e lancia segnali a Matteo Salvini. In particolare, il leader del Movimento 5 Stelle si mostra abbastanza aperto alla possibilità della candidatura di Elisabetta Casellati, avvertendo però sul metodo. Se Salvini, chiarisce Conte, si presenterà alla prova di forza della quarta votazione, la prima che richiede una maggioranza assoluta e non qualificata, le cose potrebbero complicarsi. Conte a Salvini: attenzione sul metodo, niente “prove muscolari” L’ex presidente del Consiglio fa il punto sulle trattative in corso per il Quirinale e su un possibile ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giuseppesi ferma a parlare con i giornalisti assiepati fuori da Montecitorio mentre si dirige all’assemblea dei grandi elettori pentastellati per l’elezione del presidente della Repubblica e lancia segnali a Matteo Salvini. In particolare, il leader delsi mostra abbastanza aperto alla possibilità della candidatura di Elisabetta, avvertendo però sul metodo. Se Salvini, chiarisce, si presenterà alla prova di forza della quarta votazione, la prima che richiede una maggioranza assoluta e non qualificata, le cose potrebbero complicarsi.a Salvini: attenzione sul metodo, niente “prove” L’ex presidente del Consiglio fa il punto sulle trattative in corso per ile su un possibile ...

Advertising

fattoquotidiano : Il vertice. Il centrosinistra non indica nomi: “Ora una figura super partes con il centrodestra”. Nervosismo tra Co… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - lucianonobili : “Draghi è un fuoriclasse, deve continuare a giocare con la maglia della Nazionale. Simboleggia la rivincita della p… - Adriana04966084 : @calabro_pina @susy43279731 Come le mascherine A PREZZO GONFIATO....'Mascherine false e strapagate' Conte sapeva. I… - SemperAdamantes : RT @martinoloiacono: Ci saranno nuovi incontri serali per Matteo Salvini in vista di una intesa sul Colle. 'Vedrò i leader degli altri part… -