Calciomercato Atalanta | è sfida a Inter e Juve per Cambiaso

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ultimata la cessione di Gosens, ildell’guarda al futuro: nel mirino il genoanoma la concorrenza è folta L’pensa giù alla prossima stagione e mette nel mirino del suo. Il giovane laterale mancino del Genoa ha contratto in scadenza 2023, dunque potrebbe avere un prezzo accessibile in estate. Sull’esterno però la concorrenza è folta, perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre all’esse dellaè vivo anche quello dell’che potrebbe sceglierlo per affiancare Gosens sulla corsia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per l'ufficialità Gosens dovrà superare le visite mediche ,e Inter sono d'accordo su tutti gli aspetti economici concordati. I numeri di Gosens in Italia In Serie A dall'estate del 2017, ...... uscito al 27' della sfida con la Juventus: secondo quanto appreso da.com , gli esami ... considerando che ora il Milan è stato raggiunto dal Napoli al secondo posto mentre l'...Dopo la partenza di Gosens all'Inter, l’Atalanta si è mossa per Andrea Cambiaso del Genoa. La società nerazzurra si è iscritta alla corsa per il terzino classe 2000, proprio dietro alla stessa Inter e ...Dopo la partenza di Gosens all'Inter, l’Atalanta si è mossa per Andrea Cambiaso del Genoa. La situazione. La società nerazzurra si è iscritta alla corsa per il terzino classe ...