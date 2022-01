Calcio | Infantino ' Mondiali ogni due anni gesto di solidarietà'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) "La questione non è se vogliamo un Mondialedue, ma cosa vogliamo fare per il futuro del, che osserviamo sta dirigendosi verso un futuro in cui pochi hanno tutto e la stragrande ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto Gianni Infantino, presidente della Fifa parlando all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che nel rapporto "la governance del calcio: business e valori" si oppone all'idea di un Mondiale ogni due anni.