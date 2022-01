Boateng scherza | “100 000 retweet e porto Lewandowski a Lione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Jerome portaci”. Su suggerimento di un tifoso, Jerome, attuale difensore centrale del, lancia la challenge su Twitter: “Se questo tweet riceverà 100.000, parlerò a Robert”, ha scritto il tedesco ironizzando sul futuro dell’ex compagno di squadra al Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel 2023. L’attaccante ha segnato 23 gol in 20 presenze ma il suo futuro è ancora in discussione ed è stato accostato più volte al Real Madrid. Florentino Perez sogna, i tifosi dell’OL pure. Si ce tweet obtient 100 000 RT, je parlerai à Robert. #ConsiderItDone https://t.co/dVMxWV6ALo — Jérôme(@Jerome) January 25, 2022 SportFace.