Benedetta Rossi, come sta dopo l'operazione. 'È ora di fare lo shampoo': il siparietto con il marito (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Benedetta Rossi , la food blogger più amata dagli italiani con oltre 4 milioni di followers su Instagram è tornata a casa due giorni fa il 23 gennaio dopo aver subito un delicato intervento alla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022), la food blogger più amata dagli italiani con oltre 4 milioni di followers su Instagram è tornata a casa due giorni fa il 23 gennaioaver subito un delicato intervento alla ...

Advertising

_ExAltoFulgor_ : Benedetta Rossi, come sta dopo l'operazione. «È ora di fare lo shampoo»: il siparietto con il marito - Gazzettino : Benedetta Rossi, come sta dopo l'operazione. «È ora di fare lo shampoo»: il siparietto con il marito - InfluenxerI : Perché #BenedettaRossi è in tendenza su #Google? Ecco svelato l'arcano ?? - infoitcultura : Benedetta Rossi preoccupata: è arrivata la conferma che attendeva: “Cerco di sorridere ma..” - infoitcultura : Benedetta Rossi come procede il decorso post operatorio a casa: l'augurio di Marco è solo uno - VIDEO -