Asp di Reggio Calabria | la denuncia della Cgil | “diverse aziende non stanno pagando regolarmente gli stipendi ai lavoratori”

pianainforma : Caos all'ASP di Reggio Calabria - FILCAMS e CGIL CGIL CALABRIA: si rischia la rivolta!

Ultime Notizie dalla rete : Asp Reggio

Il processo inizierà il 17 marzo davanti al Tribunale diCalabria dove compariranno anche gli altri due imputati, il medico dell'Antonio Pollio e la detenuta Caterina Napolitano . Difesa ...Andrà a processo Maria Carmela Longo , ex direttrice del carcere diCalabria . È la decisione della gip Karin Catalano , che ha accolto la richiesta di Stefano ... il medico dell'Antonio ...Aso di Reggio Calabria, la denuncia della Cgil: “diverse aziende non stanno pagando regolarmente gli stipendi ai lavoratori, i quali stanno proclamando lo stato di agitazione” “Pare che le difficoltà ...L'' ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, fu arrestata nell'agosto del 2020, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafioso ...