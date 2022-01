AJ Styles: “Sogno un incontro con Edge” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da quando AJ Styles è approdato in WWE ha sempre affrontato i migliori wrestler che la federazione ha avuto a disposizione e nonostante la carta d’identità non sia più così integra e intatta continua a strabiliare i fan con delle prestazioni eccezionali. Alla Royal Rumble avverranno ben due anniversari. Quello che sancisce il debutto di Styles e l’altro che riguarda il famoso ritorno di Edge sul ring avvenuto due anni fa. E proprio quello è il dream match del Phenomenal. Ne ha parlato recentemente in una intervista. Il Sogno nel cassetto “Un match con lui è tutto ciò che desidero. L’ultima volta che ci siamo visti sul ring mi ha rifilato una spear e mi ha infortunato alla spalla ma le cose dovevano andare proprio così… Abbiamo biSogno di ritornare sul ring per questo match one on one. Io lo ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da quando AJè approdato in WWE ha sempre affrontato i migliori wrestler che la federazione ha avuto a disposizione e nonostante la carta d’identità non sia più così integra e intatta continua a strabiliare i fan con delle prestazioni eccezionali. Alla Royal Rumble avverranno ben due anniversari. Quello che sancisce il debutto die l’altro che riguarda il famoso ritorno disul ring avvenuto due anni fa. E proprio quello è il dream match del Phenomenal. Ne ha parlato recentemente in una intervista. Ilnel cassetto “Un match con lui è tutto ciò che desidero. L’ultima volta che ci siamo visti sul ring mi ha rifilato una spear e mi ha infortunato alla spalla ma le cose dovevano andare proprio così… Abbiamo bidi ritornare sul ring per questo match one on one. Io lo ...

