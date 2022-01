Vienna al primo posto per qualità della vita (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – . Lo rileva Lenstore che ha pubblicato il Healthy Lifestyle Cities Report 2022, stilato sui risultati di un’indagine condotta su 48 città internazionali. Con 1884 ore di luce solare all’anno e una media di 7,2/10 sul livello di felicità di chi la abita, Vienna si riconferma il luogo ideale per una vita sana. A contribuire sono anche altri fattori, relativi a denaro e servizi: a Vienna una bottiglietta d’acqua costa solo 0,70 euro, mentre un abbonamento mensile in palestra costa circa 27 euro; la città offre un ottimo sistema di trasporti pubblici, un eccellente sistema sanitario e, inoltre, riporta tassi di criminalità molto bassi. Un dato molto significativo riguarda il settore lavorativo: i viennesi vantano una media di 1400 ore lavorate in un anno, mentre in Italia la media si aggira attorno alle 1560 ore (Oecd ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – . Lo rileva Lenstore che ha pubblicato il Healthy Lifestyle Cities Report 2022, stilato sui risultati di un’indagine condotta su 48 città internazionali. Con 1884 ore di luce solare all’anno e una media di 7,2/10 sul livello di felicità di chi la abita,si riconferma il luogo ideale per unasana. A contribuire sono anche altri fattori, relativi a denaro e servizi: auna bottiglietta d’acqua costa solo 0,70 euro, mentre un abbonamento mensile in palestra costa circa 27 euro; la città offre un ottimo sistema di trasporti pubblici, un eccellente sistema sanitario e, inoltre, riporta tassi di criminalità molto bassi. Un dato molto significativo riguarda il settore lavorativo: i viennesi vantano una media di 1400 ore lavorate in un anno, mentre in Italia la media si aggira attorno alle 1560 ore (Oecd ...

Arriva il primo albergo per gli ibis eremita La loro zona di svernamento è a Orbetello dove, grazie alla migrazione guidata dall'uomo realizzata con esemplari nati a Rosegg e allevati allo zoo di Vienna, arrivano ogni anno circa 30 ibis. I ...

