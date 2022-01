Verona | ufficiale il rinforzo in difesa | ecco il greco Retsos

(Di martedì 25 gennaio 2022) . Il giocatore arriva dal Bayer Leverkusen Ilha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Panagi?t?sdal Bayer Leverkusen. Per il difensore contratto fino al 2023.– HellasFC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagi?t?s, che si è legato contrattualmente al Club gialloblù sino al 30 giugno 2023. Il 23enne difensoreha scelto il 45 come numero di maglia. Nato il 9 agosto 1998 a Johannesburg, in Sudafrica, ma naturalizzato, è cresciuto nel vivaio dell’Olympiakos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

