Ucraina, scoppia il “caso Italia”. I top manager di Eni, Pirelli & c in video call con Putin mentre Ue e Usa studiano sanzioni alla Russia (Di martedì 25 gennaio 2022) mentre crescono le tensioni tra Cremlino, Stati Uniti ed Europa in relazione alla crisi Ucraina e i paesi occidentali lavorano a un pacchetto di sanzioni economiche, per mercoledì è in programma una conference call tra i vertici di alcune delle maggiori aziende Italiane tra cui Eni, Pirelli e Generali e il presidente russo Vladimir Putin per discutere dei legami economici bilaterali. La notizia non è passata inosservata. Il Financial Times dedica all’incontro l’apertura del suo sito. Il quotidiano londinese ricorda come l’incontro si svolgerebbe mentre Europa e Stati Uniti cercano di concordare una linea comune nei confronti di Mosca. Germania, Francia e Italia sono i paesi più prudenti sulle ipotesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022)crescono le tensioni tra Cremlino, Stati Uniti ed Europa in relazionecrisie i paesi occidentali lavorano a un pacchetto dieconomiche, per mercoledì è in programma una conferencetra i vertici di alcune delle maggiori aziendene tra cui Eni,e Generali e il presidente russo Vladimirper discutere dei legami economici bilaterali. La notizia non è passata inosservata. Il Financial Times dedica all’incontro l’apertura del suo sito. Il quotidiano londinese ricorda come l’incontro si svolgerebbeEuropa e Stati Uniti cercano di concordare una linea comune nei confronti di Mosca. Germania, Francia esono i paesi più prudenti sulle ipotesi di ...

