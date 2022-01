Advertising

fisco24_info : Spread Btp Bund chiude poco mosso a 137 punti: Rendimento del decennale italiano stabile all'1,28% - CorriereQ : Spread Btp Bund chiude poco mosso a 137 punti - MaurilioVitto : RT @lauranaka: #BTP blindati anche con salva-spread #Draghi al Quirinale? Il commento di @Altheaspinozzi con grafico-verità su rischio vuot… - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: #BTP blindati anche con salva-spread #Draghi al Quirinale? Il commento di @Altheaspinozzi con grafico-verità su rischio vuot… - lauranaka : #BTP blindati anche con salva-spread #Draghi al Quirinale? Il commento di @Altheaspinozzi con grafico-verità su ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Lotrae Bund chiude poco mosso a 137 punti dopo un avvio a 138. Anche il rendimento del decennale italiano è stabile all'1,28 percento. . 25 gennaio 2022Chiusura stabile per lotrae Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco e' indicato al termine della seduta a 144 punti base, lo stesso ...Elezioni presidenziali e incognita Draghi tra market mover principali degli asset made in Italy, spread BTP-Bund e Piazza Affari in primis. Analisti ed economisti continuano a focalizzarsi sui temi cr ...Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 137 punti dopo un avvio a 138. Anche il rendimento del decennale italiano è stabile all'1,28 percento. (ANSA). (ANSA) ...