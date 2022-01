Seconda fumata nera con 39 voti a Mattarella. Il centrodestra al terzo voto punta su Nordio (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora fumata nera alla Seconda votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. In una giornata scandita ancora dal muro contro muro: il centrodestra ha fatto la sua proposta ma i tre nomi fatti – Moratti, Pera e Nordio – non hanno incontrato il gradimento di Conte, Letta e Speranza. fumata nera con 39 voti per Mattarella Si dibatterà domani se fare due votazioni al giorno. In quella di ieri, martedì, le schede bianche sono state 527. Aumentano i voti per Sergio Mattarella, che sono stati 39. Tanti quanti quelli di Paolo Maddalena, l’ex magistrato votato dai 5Stelle confluiti nel Gruppo Misto. LEGGI ANCHE Moratti, Pera, Nordio. Ma c'è anche la Casellati. Meloni: «Noi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancoraallavotazione per l’elezione del presidente della Repubblica. In una giornata scandita ancora dal muro contro muro: ilha fatto la sua proposta ma i tre nomi fatti – Moratti, Pera e– non hanno incontrato il gradimento di Conte, Letta e Speranza.con 39perSi dibatterà domani se fare due votazioni al giorno. In quella di ieri, martedì, le schede bianche sono state 527. Aumentano iper Sergio, che sono stati 39. Tanti quanti quelli di Paolo Maddalena, l’ex magistrato votato dai 5Stelle confluiti nel Gruppo Misto. LEGGI ANCHE Moratti, Pera,. Ma c'è anche la Casellati. Meloni: «Noi ...

Advertising

repubblica : Nuova pioggia di schede bianche durante lo scrutinio, ancora in corso, della seconda giornata di votazione per l'el… - rtl1025 : ?? Il presidente della Repubblica #SergioMattarella è stato con 39 voti il più votato insieme al giurista Maddalena… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | FLASH Seconda fumata nera, nuova pioggia di schede bianche. Scrutinio ancora in corso alla Cam… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Seconda fumata nera: 527 schede bianche, 39 voti per Mattarella #quirinale - GeMa7799 : Seconda fumata nera con 39 voti a Mattarella. Il centrodestra al terzo voto punta su Nordio..?? -