Restauro della basilica di San Nicola: definiti i tempi per l'appalto e il cantiere (Di martedì 25 gennaio 2022) TOLENTINO - Continuano gli interventi di messa in sicurezza nella basilica di San Nicola in attesa dei lavori di Restauro e miglioramento sismico in seguito ai danni causati dal sisma del 2016. ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 25 gennaio 2022) TOLENTINO - Continuano gli interventi di messa in sicurezza nelladi Sanin attesa dei lavori die miglioramento sismico in seguito ai danni causati dal sisma del 2016. ...

Advertising

quotidianopiem : A Nibbiola, al via la raccolta fondi per il restauro e la valorizzazione della chiesa di Santa Caterina - fcn_onlus : A #Nibbiola, al via la raccolta fondi per il restauro e la valorizzazione della chiesa di Santa Caterina. Aperto un… - kineticaIT : Pubblicato il concorso Realizzazione del nuovo centro intermodale e della viabilità ad esso connessa: Restauro e ri… - EdoardoSemmola : Masaccio mai così vicino: a distanza di 30 anni al via il restauro della Cappella Brancacci - EdoardoSemmola : sul @corrierefirenze di oggi ci immergiamo nella #CappellaBrancacci della chiesa del Carmine pronta per un nuovo re… -