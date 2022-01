Registro elettronico del liceo taroccato, in 30 chiedono la messa in prova: 'Adesso facciamo i bravi' (Di martedì 25 gennaio 2022) ANCONA - Evitare il processo e mettersi definitivamente alle spalle le bravate dell'ultimo anno di liceo . Hanno chiesto di poter accedere alla messa alla prova gli ex studenti del liceo Savoia ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 25 gennaio 2022) ANCONA - Evitare il processo e mettersi definitivamente alle spalle le bravate dell'ultimo anno di. Hanno chiesto di poter accedere allaallagli ex studenti delSavoia ...

Advertising

zazoomblog : Registro elettronico del liceo taroccato in 30 chiedono la messa in prova: Adesso facciamo i bravi - #Registro… - leandro_cossu : @NiccoloRiccardi @cervovski La prima cosa che ho fatto compiuti i 18 anni è stata cambiare la password del registro elettronico - avebc : RT @LidiaMay77: @Rosalba_Falzone Il mio supplente ( scuola superiore) non ha mai insegnato Non sa compilare il registro elettronico Non s… - trisdiprimi : Da scuola hanno inviato la procedura per caricare i voti del 1° quadrimestre sul registro elettronico e improvvisam… - Selenelios : Mi mandano una comunicazione per dirmi che trovo un’altra comunicazione sul registro elettronico. La semplificazione informatica.?? -