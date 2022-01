Quirinale | Renzi a Radio Lepolda | “Salvini ha la carta in mano per chiudere la partita Ma niente effetti speciali o fa la fine di Bersani”

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Quello che ha l’asso ine deve scegliere quando calarlo si chiama Matteo“, così aLeopolda il leader di Italia viva, Matteo, che poi continua: “Non ha deciso che fare, ma siccome queste sono le Olimpiadi della politica, il mio suggerimento sommesso è quello di usare le prossime ore per far prevalere la politica. Se cercano glirischiano di fare ladi Pierluigi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...Al momento il piano di Salvini non prevederebbe il trasloco di Draghi da Palazzo Chigi al,... Per questo quando si affaccia Matteo, tutti a chiedergli opinioni e pronostici. E il ...Leggi Anche, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e ... prima di scontrarsi con Berlusconi e appoggiare i governi di Monti, Letta,, Conte e Draghi. ...Il primo scrutinio della campagna del Quirinale, l'elezione del Presidente della Repubblica, è andato nullo. Ben 672 le schede bianche, esattamente quante ...Nel giorno della seconda votazione sul Quirinale, Pier Ferdinando Casini rompe il silenzio. Lo fa con un post su Instagram: “La passione politica è la mia vita !!”, scrive l’ex presidente della Camera ...