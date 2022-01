Quirinale: in corso le prove per la cerimonia di insediamento e di commiato (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Mancano nove giorni al termine del mandato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre ancora non si sa quando verrà eletto il successore e quindi quando si insedierà entrando formalmente in carica. Al Quirinale tuttavia non vogliono farsi trovare impreparati e così sono già iniziate le prove generali per la cerimonia di insediamento e di commiato del Capo dello Stato subentrante e uscente. Nel cortile d'onore del palazzo reparti dei Corazzieri a cavallo si preparano per rendere gli onori militari, mentre viene collaudata anche la storica Lancia Flaminia 335 decapottabile, che proprio lo scorso anno ha festeggiato il 60/mo anniversario, a bordo della quale il nuovo Presidente della Repubblica compie il percorso da piazza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Mancano nove giorni al termine del mandato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre ancora non si sa quando verrà eletto il successore e quindi quando si insedierà entrando formalmente in carica. Altuttavia non vogliono farsi trovare impreparati e così sono già iniziate legenerali per ladie didel Capo dello Stato subentrante e uscente. Nel cortile d'onore del palazzo reparti dei Corazzieri a cavallo si preparano per rendere gli onori militari, mentre viene collaudata anche la storica Lancia Flaminia 335 decapottabile, che proprio lo sanno ha festeggiato il 60/mo anniversario, a bordo della quale il nuovo Presidente della Repubblica compie il perda piazza ...

