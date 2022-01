Quirinale, fumata nera anche secondo voto,ancora scheda bianca (Di martedì 25 gennaio 2022) Un'altra fumata nera per la seconda votazione del Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. anche oggi, seguendo lo spoglio nel corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Un'altraper la seconda votazione del Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.oggi, seguendo lo spoglio nel corso ...

