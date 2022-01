**Quirinale: Conte a caccia soluzioni, crepe M5S su Draghi al Colle e tentazione opposizione** (2) (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - E nel frattempo l'ex premier è a cerca di una soluzione: il confronto nel fronte progressista va avanti per trovare un nome che metta d'accordo tutti. E che, per il leader pentastellato, deve essere diverso da quello di Draghi, condizione sine qua non per continuare a ragionare insieme. In Transatlantico si rincorrono voci di un M5S pronto a convergere con il centrodestra sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, perché la carta coperta del centrodestra sarebbe questa. Per tutto il pomeriggio alla Camera circolano i rumors di un forte scouting di Matteo Salvini per scovare voti dei singoli parlamentari M5S nella partita del Quirinale. Diversi eletti 5 Stelle raccontano all'Adnkronos di essere stati 'sondati' da esponenti della Lega, i quali in queste ore avrebbero intensificato i contatti con i peones del Movimento. Del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - E nel frattempo l'ex premier è a cerca di una soluzione: il confronto nel fronte progressista va avanti per trovare un nome che metta d'accordo tutti. E che, per il leader pentastellato, deve essere diverso da quello di, condizione sine qua non per continuare a ragionare insieme. In Transatlantico si rincorrono voci di un M5S pronto a convergere con il centrodestra sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, perché la carta coperta del centrodestra sarebbe questa. Per tutto il pomeriggio alla Camera circolano i rumors di un forte scouting di Matteo Salvini per scovare voti dei singoli parlamentari M5S nella partita del Quirinale. Diversi eletti 5 Stelle raccontano all'Adnkronos di essere stati 'sondati' da esponenti della Lega, i quali in queste ore avrebbero intensificato i contatti con i peones del Movimento. Del ...

