Nadal verso la storia | la rabbia acceca ' Shapo'

(Di martedì 25 gennaio 2022) Quattordici quarti di finale (appena uno meno del record di Federer) su 17 presenze, sette semifinali (come Lendl, una più di Agassi e Newcombe) e 5 finali. In un mondo normale, il ruolino di Rafa ...

Advertising

genperisi : RT @sportface2016: #AustralianOpen 2022, #Nadal dopo la vittoria: 'Problemi allo stomaco, mi godrò il riposo verso la semifinale' https://t… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022, #Nadal dopo la vittoria: 'Problemi allo stomaco, mi godrò il riposo verso la semifinale' - Lebron24320071 : @VinceMartucci la verità è che Nadal e Djokovic anche a 33...34 anni sono piu forti dei giovani piu forti di oggi..… - 80yeye80 : RT @tennisti_brutti: Preparo il caffè. Nadal deve salvare palla break. Sbaglia la prima.Vado in cucina,il caffè è pronto,stendo la marmella… - tennisti_brutti : Preparo il caffè. Nadal deve salvare palla break. Sbaglia la prima.Vado in cucina,il caffè è pronto,stendo la marme… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal verso

Insomma, è vero che alaustraliano è spesso mancato un soldo per fare una lira e che nella Rod Laver arena il 35enne mancino ha subìto alcune delle sconfitte più dolorose della sua carriera, ma ...... con diversi errori di rovescio da parte dell'avversario a permettergli di correreun'importante vittoria: 3 - 0. Corsa proseguita sino al 4 - 1, conaggrappatosi a servizio e fase ...Cuore, esperienza, classe. Ci ha messo tutto questo Rafael Nadal per conquistare la semifinale degli Australian Open 2022. Lo spagnolo ha sconfitto Denis Shapovalov al termine di un quarto di finale e ...Rafael Nadal (ATP 5) ha faticato parecchio ma ha infine staccato il biglietto per le semifinali degli Australian Open battendo in cinque set Denis Shapovalov (14) dopo oltre 4 ore di gioco.